La petite Aprilia RS 457 est rejointe par une version Tuono 457 ! On enlève donc le carénage intégral pour le remplacer par une tête de fourche minimaliste, mais qui conserve l’esprit du modèle avec ses deux optiques à leds en V. Et on lui greffe des petits habillages latéraux pour couvrir le haut moteur et le radiateur.

Ajoutez à cela un grand guidon plat façon roadster, et voilà la nouvelle Tuono 457. La hauteur de selle reste à 800 mm, comme sur la sportive, tout comme le poids qui, étonnamment, ne varie pas avec 159 kg à sec. Ce qui constitue toutefois un très bon rapport poids/puissance pour cette petite balle de Noale.

Les performances sont du reste identiques à celles de la RS 457 avec 47,6 ch à 9 400 tr/min et un couple de 43,5 N.m à 6 700 tr/min. Ce twin se montre d’ailleurs très agréable puisque 82 % (35,6 N.m) du couple maxi est disponible à 3 000 tr/min. Avec sa poignée de gaz géré par ride-by-wire, elle dispose de trois modes de conduite : Eco, Sport et Rain (pluie).

Le système de contrôle de traction ATC (Aprilia Traction Control) peut être réglé en roulant via le commodo gauche. Cette petite Tuono se dote d’un shifter bidirectionnel (AQS, Aprilia Quick Shift) pour assurer en conduite dynamique. Le freinage avant est confié à un seul disque de 320 mm pincé par un étrier à montage radial ByBre (la sous-marque de Brembo aujourd’hui répandue sur les motos abordables).

L’ABS est quant à lui activé sur les deux roues de la moto, mais il est désactivable sur la roue arrière lorsque la moto est à l’arrêt. L’italienne est chaussée de pneus de 17 pouces en deux dimensions : 110/70 à l’avant et 150/60 à l’arrière. Son tableau de bord couleur de 5 pouces est commandé par des boutons rétroéclairés au guidon. Il est bien entendu connecté et s’adapte à votre smartphone pour vous proposer de nombreuses fonctions. L’Aprilia Tuono 457 est proposée en deux versions différentes : noir/rouge et gris/blanc.

Aprilia Tuono 457 2025 : fiche technique

Bicylindre en ligne à refroidissement liquide, 457 cm3, 47,6 ch, 43,5 N.m, réservoir 13 litres, poids à sec 159 kg, hauteur de selle 800 mm