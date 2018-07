Un pilote talentueux

Dunlop est un nom prestigieux dans le monde de la course sur route, William a su en être digne. Depuis le début de sa carrière en 2000, l’ainé des frères a remporté 108 victoires dans l’Irish National Road Race dont 4 à la North West 200 en 125 cc, 250 cc, supersport et superbike ainsi que 7 titres au Grand Prix d’Uster et 15 sur le tracé de Skerries qui lui a été fatal. Il s’est évidemment illustré sur le Tourist Trophy où il a complété son palmarès avec 6 podiums.

Dunlop, une légende qui s’écrit dans les victoires et les larmes

La famille Dunlop continue de payer le prix fort pour le sport moto. En 2000, c’est Joey Dunlop, oncle et recordman absolu du TT avec 26 victoires, qui décède lors d’une chute en Estonie. Huit années plus tard, c’est au tour de Robert Dunlop, père de William et Michael, de disparaître lors de la North West 200. Samedi, ce fut le tour de l’ainé des deux frères de donner sa vie pour sa passion.

Les courses sur route font partie d’un autre monde. Celui où des gladiateurs à la recherche du grand frisson n’ont pas peur de mettre leur vie en jeu pour remporter la victoire et faire résonner leur passion. William Dunlop était l’un de ces hommes. #ripwilliamdunlop