Les chanceux élèves du premier Blu Cru Camp d’Europe auront comme professeurs, du 3 au 6 juillet 2017 sur le Pôle Mécanique Alès Cévennes dans le Gard :

Johann Zarco, Jonas Folger et Hervé Poncharal (Monster Yamaha Tech 3),

Lucas Mahias (GRT Yamaha Official WorldSSP Team),

le GMT94 Yamaha Official EWC Team,

Enzo De La Vega (GRT Racing Team),

Romain Febvre (Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team),

Arnaud Tonus (Wilvo Yamaha Official MXGP Team),

Benoit Paturel (Kemea Yamaha Official MX2 Team).

Pour les 30 candidats sélectionnés, les ateliers permettront de partager :

techniques de pilotage,

mécanique,

approche de la course,

nutrition,

préparation physique,

communication,

hygiène de vie…

« Il est courant de dire que la passion de la course, l’esprit de compétition et un certain lien « familial » unissent les acteurs de la compétition chez Yamaha, explique Éric de Seynes, vice-président, directeur exécutif des Opérations de Yamaha Motor Europe, directeur exécutif de Yamaha Motor Corporation. Ce bLU cRU CAMP en est la parfaite illustration. Prendre en compte les attentes des jeunes pilotes amateurs, les aider à progresser et leur permettre de partager l’expérience de leurs aînés, eux-mêmes champions du monde, est une démarche qui est unique pour un constructeur mais à la fois évidente et naturelle pour Yamaha. Le partage de cette expérience est toujours très profitable et enthousiasmant pour tous les participants, quels que soient leurs niveaux. »

Pour postuler au bLU cRU CAMP

Yamaha recrute parmi les participants aux épreuves suivantes :

championnat de France de motocross Espoir/ Junior sur YZ85/ YZ125

challenge YZF-R125/ YZF-R3

Age : être né entre 2000 et 2008

Résider en France.

Pour figurer parmi les 30 élèves sélectionnés, il faudra aussi convaincre le jury Yamaha de sa passion sportive et de sa motivation à participer au premier bLU cRU CAMP, par écrit ou en vidéo, en détaillant son parcours, son programme sportif, ses ambitions.

Les candidatures sont à envoyer sur : bcc@yamaha-motor.fr avant le 5 juin 2017 à minuit.

La liste complète des candidats sélectionnés sera publiée sur le site yamaha-motor.fr ainsi que sur les réseaux sociaux le 7 juin 2017.

Si nous pouvons, les pilotes, l’équipe technique et moi-même leur apporter des conseils et astuces leur permettant de progresser plus vite et d’éviter certaines erreurs inhérentes à l’évolution d’une carrière sportive, alors nous aurons réussi notre pari. On a tous hâte d’être là-bas et de se retrouver ensemble, en famille. »

Informations pratiques

Du 3 au 6 juillet 2017

Lieu : Pôle Mécanique Alès Cévennes (30), terrain de motocross de Salindres (30), Camping La Croix Clémentine (30)

30 pilotes sélectionnés au maximum

Les activités, hébergement en chalet et restauration du bLU cRU Camp seront à la charge de Yamaha Motor Europe NV. Succursale France. Une participation forfaitaire de 280 € est néanmoins demandée à chaque participant.

Chaque pilote utilisera lors des ateliers dynamiques sa propre moto et son propre équipement

Welcome Pack offert (vestimentaire, accessoires)

Autorisation parentale obligatoire

Licence FFM 2017 obligatoire.

Journée type bLU cRU CAMP

8 h à 9 h : réveil, petit déjeuner

9 h 10 h : atelier nutrition

10 h à 12 h : atelier mécanique

12 h à 14 h : déjeuner, préparation

14 h à 17 h : motocross ou vitesse

17 h à 18 h : entretien mécanique

18 h à 19 h : relais VTT par équipe

19 h 30 à 21 h : dîner, animations

21 h à 22 h : atelier « mystère ».