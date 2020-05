Untitled Motorcycles (UMC) est plutôt habitué à “customiser” des motos thermiques. Cette fois, le préparateur implanté aux États-Unis et en Angleterre a joué les électrons libres (ah ah !) en s’attaquant à une moto électrique.

La 603 XP Zero, c’est son nom, résulte même d’un partenariat avec Zero Motorcycles, puisqu’elle sa base est la très réussie Zero SR/F — ici quasi impossible à reconnaître ! D’une certaine manière, c’est voulu, car la XP Zero est conçue, dixit UMC, comme « une moto électrique qui explore le futur du design moto ». On vous laisse juger cette notion du futur plutôt particulière, mais loin d’être inintéressante et surtout pas anodine.



C’est sans doute sous cet angle que l’UMC-603 XP Zero est la plus attirante. (photo UMC)

Untitled Motorcycles utilise le moteur électrique ZF75-10 de la Zero SR/F, développant 110 ch et un couple de 190 N.m, pour une vitesse de pointe annoncée de 200 km/h. La batterie est le modèle Z-Force de 14,4 kWh. Voilà pour le “coeur”.

Le “corps” est essentiellement réalisé en aluminium aéronautique — d’où la couleur gris avion —, matériau utilisé d’un bout à l’autre de la moto. Le poids est de 218 kg, à peine moins que la Zero SR/F (220 kg).