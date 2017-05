Les gros trails ont initié depuis quelque temps une course à la sophistication. Du gros, du lourd, bardé d’une électronique dont on n’a pas souvent besoin. Avec cette V-Strom 1000 version XT, Suzuki va à l’essentiel en la dotant seulement d’un ABS adaptatif en courbe, d’un freinage couplé au levier, d’un contrôle de traction et de belles jantes à rayons tangentiels, compatibles avec des pneus sans chambre (dans la version XT uniquement), pour affronter les chemins.

Volumineuse

La prise en main demande un peu d’attention. La machine est assez volumineuse, sa selle large et un peu haute (850 mm), et le réservoir de 20 litres oblige à écarter les cuisses. La position est typique d’un gros trail, dominante, avec les bras écartés sur un beau guidon à diamètre variable et les jambes peu pliées. À la mise en route, le twin se cale sur un ralenti sourd bien agréable, typique de bicylindres en V à 90°.

Super souple

Pensée pour le plus grand nombre, ce 1000 est d’emblée facile grâce à une mécanique super souple, ce qui n’empêche pas l’ouvreur de chez Suzuki de conduire direct en mode sport. Et sur ce tempo enjoué, la V-Strom montre une tenue de route saine et sûre et des suspensions plutôt précises. Les 233 kg avec le plein demandent quand même un effort pour être balancés (la moto fait montre d’une certaine inertie), et ont tendance à se relever à la prise des freins sur l’angle (la faute à de fort variations de suspensions, trail oblige).

Gros élastique

Sur ce gros trail, dont la vocation première est d’abattre des kilomètres dans le confort, on accepte de bonne grâce le caractère linéaire du twin de 1037 cm3, et on apprécie son côte « gros élastique » entre 3 000 et 6 000 tr/min en sortie de courbe. Une chose est sûre, il n’aime pas trop taquiner la zone rouge, mais avouons que nos machines d’essai n’étaient que très peu rodés...

Dernier point, le binôme confort/protection assure un sans faute ! Galbe de la selle, ergonomie… tout était OK pour mon mètre 90, tout comme la protection avec une bulle plus haute de 49 mm comparé à l’ancien modèle, mais pas dans position la plus verticale qui occasionne beaucoup de remous (il vaut mieux garder une certaine inclinaison de la bulle pour un flux d’air moins perturbé, pratique puisque la bulle est réglable en 3 positions).

Verdict : rude concurrence

Plus de sécurité, plus de confort sans sombrer dans des délires électroniques, les évolutions apportées à cette nouvelle V-Strom 1000 XT (qui valent aussi pour la version de base) sont avisées.

Tarifée 13 299 € (12 800 € en version standard), elle se voit quand même concurrencée par pour une Honda Africa Twin (13 399 €) plus moderne, facile et polyvalente. Mais j’avoue ne pas avoir boudé mon plaisir au guidon de cette Suzuki, comme quoi, la simplicité a du bon !

