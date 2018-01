Les radars sont régulièrement pris pour cibles par les usagers qui les perçoivent plus souvent comme des outils au service du renflouement de l’État que du maintien de leur sécurité sur la route. Et ce ne sont pas les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement dans le cadre du CISR qui vont adoucir les relations entre les radars et les usagers.

I’m Batman

Sur la D632 dans le Gers, un radar fixe à double sens a été déguisé en Batman selon une information de la Dépêche. L’objet a été intégralement repeint en noir et arbore au niveau de la « poitrine » le fameux logo jaune de l’homme chauve-souris. Cerise sur le gâteau, les plaisantins - qui risquent gros s’ils se font pincer - ont pris soin de rehausser la boîte à images d’un masque et de deux oreilles en pointe. L’illusion est totale et amuse manifestement beaucoup les automobilistes et motards qui le croisent en chemin. Ce radar a été installé en 2011 d’après le site radars-auto.com et aurait flashé 2580 fois en 2016.

Photo : facebook