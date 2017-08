. Les radars automatiques ont rapporté 920 millions d’euros en 2016 ; c’est 130 millions de plus qu’en 2015 (+16 ,64 %)

. En 2016, on a compté 25,6 millions de flashs des radars automatiques (+26,3 % par rapport à 2015) ; 16 millions d’avis de contravention ont été envoyés (+20,6 %)

. L’envoi d’amende aux ressortissants de pays européens (2,86 millions en 2016) est en hausse de 40,5 %

. Les radars mobiles ont relevé 26,8 % d’infractions de plus qu’en 2015

. Les excès de vitesse supérieurs à 20 km/h représentent 6 % des infractions à la vitesse relevées par le contrôle automatisé

. Le radar fixe qui a flashé le plus en France en 2016 (159 520 flashs) est installé sur l’A9 entre Nîmes et Béziers (Hérault)

. Le radar autonome qui a flashé le plus en 2016, déplacé 5 fois aux abords du chantier de doublement de l’A9 à proximité de Montpellier (Hérault), totalise 411 352 flashs en un an

. En 2016, 3 477 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route en France métropolitaine, soit 16 décès de plus qu’en 2015 (3461 tués) et 93 de plus qu’en 2014 (3 384)

. En 2016, 613 motards ont perdu la vie dans un accident de la route en France métropolitaine, soit un décès de moins qu’en 2015 (614) et 12 de moins qu’en 2014 (625)

Bref, les radars sont toujours plus performants et le système automatisé laisse échapper de moins en moins de contrevenants. Et pourtant, un seuil semble être atteint dans les statistiques de sécurité routière, qui ne baissent plus : on ne parvient pas à descendre sous la barre des 3 000 décès par an sur les routes de France.

Alors que l’on s’oriente vers une part de plus en plus grande de privatisation des contrôles de la vitesse sur la route, une remise en question de cette politique s’impose. D’autant que l’utilisation des recettes des amendes routières, qu’elles soient générées ou non par les radars automatiques, pose question (voir ci-dessous).

Complément d’information

