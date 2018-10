Mini… et mimi !

Après les avoir vues « en vrai » sur le salon de la moto de Cologne, le résultat est plutôt réussi esthétiquement. Les deux parties-cycles sont identiques et utilisent un cadre en treillis tubulaire d’un seul tenant, monté sur de fines jantes de 17 pouces. Le modèle Ninja se démarque par son carénage enveloppant et ses demi-guidons bracelets assez relevés.

Mono maniaque

Le moteur monocylindre à refroidissement liquide de 125 cm3 est construit sur la base de la 250 SL, ce qui a priori devrait le rendre plus solide que la concurrence. Sa puissance est limitée à 15 ch comme l’impose la loi (à 10 000 tr/min).

Made in Indonesia

Fabriquées en Indonésie, mais réservées au marché européen, ces machines devraient être vendues autour de 4 700 et 4 900 € en France, un tarif attractif, mais légèrement supérieur à ses concurrentes directes, les Suzuki GSX-S et GSX-R 125.

Fiche technique - Kawasaki 125 Z (données constructeur)

Moteur : monocylindre 125 cm3 refroidi par eau 4T, 4 soupapes. Puissance maxi : 15 ch à 10 000 tr/min. Couple maxi : 1,2 m.kg à 7 700 tr/min. Alim./dépollution : injection/Euro 4. Boîte de vitesses : 6 rapports. Transmission finale par chaîne. Frein Av (étrier à x pist.) : 1 disque Ø 290 mm (2 juxt.). Frein Ar (étrier à x pist.) : 1 disque Ø 220 mm (2 juxt.). Pneus Av-Ar : 100/80-17 - 130/70-17. Réservoir : 11 litres. Poids à sec : 146 kg (Ninja : 148 kg). Hauteur de selle : 785 mm. Coloris : blanc et vert, vert.

Tarif : 4 700 € pour la Z et 4 900 € pour la Ninja (estimations)