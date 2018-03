Et dire que 15 ans en arrière, ce salon comptait seulement trois concessionnaires et à peine plus de 2500 visiteurs. Aujourd’hui, c’est tout autre chose. Le salon de la moto de Narbonne est devenu un événement que beaucoup attendent. Pas moins d’une cinquantaine de stands dont 15 concessionnaires du Languedoc-Roussillon ont fait le déplacement pour le plus grand plaisir des visiteurs.

De nombreuses animations

Ce salon attire bien entendu une majorité de motards, mais également un public de passionnés, friand des nombreuses animations proposées à l’occasion de ce week-end de fête de la moto.

Du stunt avec Daddy Boy, et Stint 13, une nocturne le samedi soir avec de nombreuses animations telles que le rituel défilé mode moto, un spectacle de pyrotechnie, des concerts… Thierry et Olivier, les organisateurs, ont trouvé la bonne formule pour attirer un public toujours plus nombreux. Si vous passez dans le coin l’an prochain, n’hésitez pas à y faire un tour.