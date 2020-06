« Retour aux sources »

(voir la vidéo ci-dessus, extraite de notre chaîne YouTube)

Prendre l’air sur « un petit cube » !

Agile, passe-partout, une puissance permettant de faire de l’interurbain, sans oublier une conso à toute épreuve, bref, nous avons essayé deux mini-motos : le Honda Monkey et le Honda MSX, pour notre plus grand plaisir ! On vous propose de retrouver notre essai vidéo que nous avions réalisé en 2018 !



Retrouvez toutes nos vidéos reportage ici !



« Vous vous prenez pour James Bond ? nous avons rencontré son double ! »

Apprendre à maîtriser les gros trails, ça vous dit ? Un petit cours particulier avec James Bond ! Du moins sa doublure cascade, en la personne de Jean Pierre Goy. Vous allez pouvoir retrouver François, notre journaliste-essayeur, dans ses premiers tours de roues en Off-road !



« Prendre l’air mais toujours rester prudent lors de vos sorties Off-road »

Prendre les chemins de traverse n’est pas sans risques. De nombreux décès ont eu lieu ces dernières années à cause des barbelés et autres obstacles dressés en travers des chemins. On vous propose de revoir une petite interview que nous avions faite du Collectif de défense des loisirs verts motorisés (Codever), à l’occasion du salon de la moto et du scooter de Paris !



« Visite originale du Musée des Transports Suisse »

Mat Rebeaud, le célèbre freestyler suisse, a pu avoir accès durant une journée au Musée suisse des Transports, à Lucerne, juste avant sa réouverture au public... Une visite on ne peut plus originale que l’on pourrait qualifier d’être sur les chapeaux de roues !

« Un petit reportage venu d’un pays où l’on parle français avec un accent bizarre »

Un nouveau documentaire de « Filles de Moto ». Dans cet opus, on suit Catherine David et sa bande de filles qui va à la rencontre de passionné(e)s de tous âges et tous horizons. On découvre les différentes facettes de la conduite à moto tout en admirant les plus beaux paysages du Québec et du Canada !





Accéder ici à notre 1re sélection « Moto sur canapé »

Accéder ici à notre 2e sélection « Moto sur canapé »

Accéder ici à notre 3e sélection « Moto sur canapé »

Accéder ici à notre 4e sélection « Moto sur canapé »

Accéder ici à notre 5e sélection « Moto sur canapé »

Accéder ici à notre 6e sélection « Moto sur canapé »

Accéder ici à notre 7e sélection « Moto sur canapé »

Accéder ici à notre 8e sélection « Moto sur canapé »

Accéder ici à notre 10e sélection « Moto sur canapé »

Accéder ici à notre 11e sélection « Moto sur canapé »

[(Vous avez des vidéos ou des liens à partager, n’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact.)]