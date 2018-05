Verra-t-on prochainement nos motos émettre un jet de gaz pour contrer les effets d’un dérapage ? C’est en tout cas le sens d’un très sérieux projet de recherche sur lequel travaille Bosch. L’équipementier allemand, très impliqué dans la fourniture d’équipements de sécurité des motos (ABS/MSC, appel d’urgence eCall, etc.), poursuit son programme de développement visant à diminuer le nombre de tués à 2RM, en empruntant des voies parfois étonnantes.

Moto à réaction

Le projet le plus spectaculaire concerne le contrôle du dérapage latéral. Cette situation provoquée par la présence d’une flaque de gazole, de gravillons ou de feuilles mortes occasionne le plus souvent une chute lorsqu’elle se produit en virage. Bosch imagine de contrer ce glissement en lui opposant une force issue d’un jet de gaz généré par un accumulateur de type airbag et canalisé par une buse. Un capteur se chargerait de détecter le mouvement anormal de la moto pour déclencher ce dispositif et appliquer la force de rappel susceptible de maintenir la moto dans sa voie.

Autre piste de recherche, le radar embarqué. Bosch s’inspire visiblement des technologies de détection de l’environnement utilisées pour les véhicules « autonomes ». La moto serait en mesure de se situer dans le trafic pour - faisons preuve d’imagination - réagir en cas de freinage brutal des véhicules la précédant. Le tout, précise le communiqué, afin « d’offrir un gain de sécurité, de plaisir de conduite et de confort accrus en déchargeant le conducteur ». Un tel dispositif signe-t-il la fin des remontées en interfiles ?

Date de disponibilité inconnue

Aucune date de mise en œuvre n’est avancée pour le moment, mais la logique voudrait que ces technologies se démocratisent tôt ou tard, à l’instar de l’ABS et de son évolution pour les virages (MSC), de l’injection ou encore des avertisseurs d’angles morts (comme ceux qui équipent déjà le BMW C 650 GT). Le risque est de voir la moto glisser doucement dans la famille des véhicules très assistés pour le plus grand bonheur du chiffre d’affaire des équipementiers spécialisés et non pour celui d’Axel, notre responsable des essais, comme il s’en explique dans l’encadré ci-dessous.