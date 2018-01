Le gouvernement a donc annoncé, le 9 janvier, que les routes bidirectionnelles sans séparateur central seraient, à partir du 1er juillet, limitées à 80 km/h au lieu de 90. Pourquoi ? Parce qu’il paraîtrait que cela pourrait sauver des vies – de 350 à 400 par an – croit-on savoir en haut lieu.

Expérimentation bâclée

Reste que l’expérimentation préalable a été menée à la va-vite - 2 ans au lieu de 5 - et sur une portion de route de seulement 81 km dont certaines sections ont, par ailleurs, fait l’objet d’autres aménagements. Pour avoir un retour d’expérience fiable et exploitable et connaître l’impact réel de cette limitation de la vitesse maximale autorisée sur la mortalité routière, il aurait fallu figer les autres paramètres bien sûr. Les pouvoirs publics en ont décidé autrement, faussant au passage les résultats, dont les conclusions n’ont toujours pas été rendues publiques.

Ça va flasher

Si les conséquences de cette mesure sur la sécurité routière restent des plus improbables, il en va tout autrement de la fréquence à laquelle les radars qui bordent les 400 0000 km de route concernés vont flasher. Contre ces incohérences et pour une vraie politique de sécurité routière, plusieurs antennes de la FFMC sont en ébullition et entendent faire entendre leur point de vue, celui des vrais usagers de la route. Voici les différents appels à mobilisation des fédés départementales à partir du vendredi 26 janvier 2018. Tous les usagers de la route sont les bienvenus. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre antenne départementale pour plus d’informations sur les modalités de la mobilisation.

Cette liste sera régulièrement mise à jour.

RDV du vendredi 26 janvier

FFMC06

RDV place Garibaldi à Nice à partir de 19h30 pour une action de sensibilisation sur la nouvelle réglementation.

FFMC76

RDV à 17h, place de la Madeleine, devant la Préfecture à Rouen.

RDV du samedi 27 janvier

FFMC 2AB

RDV à 14h devant le palais de justice de Bastia

RDV à 14h30 à la gare ferroviaire d’Ajaccio

FFMC04

Distribution de tracts à 10h à Château-Arnoux, place de la résistance.

FFMC08

Action devant la préfecture à Charleville-Mézières.

FFMC10

Manifestation devant la préfecture de l’Aube. RDV à 16h devant la Maison des associations, 63 avenue Pasteur, à Troyes ou à 16h30, directement devant la Préfecture de l’Aube à Troyes.

FFMC11

Opération escargot. RDV, dès 9h, sur le parking du Relais des Cheminières à Castelnaudary. Le départ s’effectuera à 10h précise pour rejoindre Narbonne par les grands axes à allure gouvernementale, c’est à dire doucement, très doucement.

FFMC13

Rejoint la manifestation de la FFMC83 à Toulon.

FFMC25

Manifestation à pied à partir de 14h, place de la révolution à Besançon.

FFMC33

Opération blocage de Bordeaux avec le moto club GSM et la délégation de la Gironde de la Fédération des bikers de France. RDV à 14h au parking du centre commercial Mérignac Soleil (coté Mac Donald).

FFMC47

Manifestation à 13h30 au Gravier à Agen.

FFMC50

RDV à 9h au parking Arsenal à Cherbourg. Distribution de tracts et roulage jusqu’à St Lô à 80 km/h.

FFMC52

RDV à Chaumont à 14h, square Boulingrin. Assemblée générale publique puis cortège moto Chaumont-Nogent par la D417.

FFMC83

RDV à 10h devant le Palais des sports de Toulon pour une grande manifestation.

FFMC73

RDV à 13h à Albertville au parking Géant devant la station service et à 13h30 à Albens

au champ de foire sur la D1201 à côté du garage Peugeot.

RDV du samedi 3 février

FFMC PPC

RDV à 14h sur l’esplanade du château de Vincennes.

FFMC03, 18, 23, 36, 37, 41 & 45

Opération escargot commune

Départ à 11h45 du parking Leclerc des Marais à Montluçon (FFMC03)

Départ à 12h de la place Séraucourt à Bourges (FFMC18)

Départ à 10h30 de l’avenue du président Wilson à Blois (FFMC37)

FFMC13, 30, 34 & 84

Action commune. Plus d’infos à venir.

FFMC31

RDV à 14 h au parking routier, avenue Fondeyre, à Toulouse.

FFMC38

Mobilisation prévue à Grenoble. Plus d’infos à venir.

RDV du samedi 10 février

FFMC42

Plus d’infos à venir.