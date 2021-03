Le concept du side-car familial, simple et bon marché est à mettre au crédit de Mash : en effet, quand on voit qu’un Ural démarre à 15000 € (et les versions Euro 5 seront d’ailleurs probablement à plus de 16 000 € selon nos informations), le side-car a tendance à s’éloigner de sa mission première qui était d’être un engin abordable. A 10 999 €, le Side Force remplit à peu près cette mission.

Look militaire

Et par rapport à la précédente offre de Mash, le Family Side qui séduisait par ses coloris un rien bourgeois (souvenez-vous, c’était du vert métallisé avec siège marron dans le panier), le Side Force change complètement d’orientation : avec lui, puisque le kaki est la seule couleur disponible, il va falloir assumer le look militaire qui va jusqu’à la fausse plaque d’identification sur le garde-boue avant, le jerrican sur le côté du panier, la grille de protection du phare. Qui a dit qu’il manquait une mitrailleuse sur l’avant du side ?

Côté moteur, l’ancien bloc 400 laisse place à un nouveau moteur, toujours un mono cylindre de 445 cm3, qui développe 28 chevaux au régime raisonnable de 6000 tr/min, doté de 4 soupapes et d’un radiateur d’huile Il est relié à une boîte de vitesse à 5 rapports + marche arrière. Son réservoir contient 13 litres et son poids est de 342 kilos en ordre de marche. Bien entendu, il dispose d’une solide fourche à balancier, ce qui n’était pas le cas du Family Side, guidé par une fourche télescopique conventionnelle, moins stable sur ce genre d’engins. Confié à trois disques, le système de freinage offre aussi un couplage entre le frein arrière et celui du panier.

Le plein d’aspects pratiques

Les aspects pratiques ne sont pas oubliés, avec un coffre fermant à clé et un tableau de bord digital complet (identique à celui des Ducati Scrambler, et que l’on retrouve aussi sur quelques productions chinoises telles que les FB Mondial, par exemple). Enfin, la roue de secours est compatible avec les trois roues de l’ensemble.

Bien entendu, le Side Force est homologué 3 places, naturellement A2, conforme à la norme Euro 5, garanti deux ans pièces et main d’oeuvre, kilométrage illimité, et dispose d’une vignette Crit’Air 1 ! Bref, la totale, non ?

Il vous tente, ce Side Force ?