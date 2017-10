19h00 tout est prêt. Les crêpes et galettes s’empilent, les saucisses prennent des couleurs depuis déjà 2 heures, les volontaires de la FFMC 14 s’activent pour que cette 4e ‘’Nuit 2 Roues’’ de Caen soit un succès, presque 1 an, jour pour jour, après la première Nuit 2-roues du Calvados.

La météo est de la partie, 15°, pas de vent, sol sec, la dernière perturbation est passée ce matin, la prochaine, annoncée tempétueuse, est programmée vers 23h00 !! Merci à Météo-France !

Bêtes curieuses ?

Les premières motos arrivent, se positionnent loin du stand, comme d’habitude, les conducteurs et passagers nous observent, il est vrai que les volontaires de la FFMC sont des bêtes rares…

Mais au fur et à mesure que la nuit tombe, les motos arrivent, la place se remplit, les curieux se pressent aux balcons intrigués par les moteurs poussés à des régimes inavouables et par la fumée qui sort des pneumatiques !! Le permanent des RG court entre son téléphone et notre coordinateur qui lui, s’époumone au micro !!

300 motards présents

20h00, plus de place sur la place ! Plus de 300 motards ont répondu à notre appel, notre stand est pris d’assaut.

20h30, les gilets jaunes sont enfilés par les militants du service d’ordre et c’est le départ pour la première balade nocturne organisée par des motards à Caen.

40 minutes autour du centre-ville, dans le bruit, les klaxons, les sirènes et la fumée…

La nuit nous appartient

Les motos les plus anciennes ne peuvent plus rouler de jour, qu’à cela ne tienne, désormais, nous manifesterons notre mécontentement de nuit !

De retour sur la place Courtonne, nous craignions que les motards se dispersent, et bien non, la place se remplit de nouveau, quelques pétards réveillent les voisins qui croyaient que le calme était revenu et tout en dévalisant notre stock de saucisses, galettes, gâteaux et autres boissons diverses, de nombreux petits groupes entament des discutions avec nous. Des échanges fructueux ont lieu, jusqu’à ce que - fatigué par ce succès - notre groupe électrique ne rende l’âme.

22h00 une dizaine de motards finissent leurs conversations, les bénévoles rangent le matériel, satisfaits par le succès de cette action et bien décidés à recommencer !

