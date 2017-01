Le trike Stinger du King (2)

Bonjour copain (et copine), Après avoir fait l’acquisition de son premier trike, un RUPP CENTAUR, (voir : http://lesblogs.motomag.com/tatoue-harley/2016/12/03/the-king-le-trike-delvis/ ) Elvis PRESLEY est rapidement passé à un engin plus fiable et plus puissant … A la sortie de Graceland … en arrière plan le RUPP CENTAUR … Elvis quant à lui pilote son STALLION VW A l’été 1975 (...)