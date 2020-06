Il l’a fait ! Dylan Ferrandis (Yamaha) a renouvelé l’exploit et conserve son titre en SX 250, le 2e consécutif consécutif en AMA Supercross. La finale à Salt Lake City (Utah, USA) avait pourtant mal débuté. Le pilote Yamaha a dû en passer par le repêchage pour terminer ensuite 4e et s’octroyer ainsi le titre de champion sur la côte ouest en 250 cm3. À peine couronné, Dylan a déjà embrayé sur la préparation du championnat outdoor de motocross qui débutera le 18 juillet. Espérons qu’il y glanera un nouveau titre avant son arrivée dans la catégorie reine en 2021 !

Eli Tomac en 450

Dans cette catégorie justement, Eli Tomac a été sacré champion devant Ken Roczen (Honda) et Cooper Webb (KTM). Il remporte, au guidon de sa Kawasaki KX 450, le premier titre de sa carrière en SX 450. Tomac devient également le 5e pilote de l’histoire à être titré en SX 250 et 450. Belle performance !

Après son titre, Eli Tomac a déclaré : « C’est tout simplement incroyable (...). Je repense à toute ma vie de pilote, aux victoires, aux défaites et à la façon dont j’ai surmonté tout cela avec l’équipe. Il fut un temps où nous ne savions pas si nous allions pouvoir revenir à la course et nous voilà en train de terminer notre travail en beauté. Je suis très heureux (...). »

La finale de Salt Lake City avait tout du récital pour Husqvarna qui a signé un inédit triplé. Zach Osborne s’est imposé pour la première fois de sa carrière en SX 450 devant Jason Anderson et Dean Wilson.

Forfait cette saison à cause d’une blessure au genou, le Français Marvin Musquin devrait probablement faire son come back en juillet pour le championnat outdoor.

Sur la côte est en SX 250, Chase Sexton conserve son titre à l’image de Dylan Ferrandis.

Mention spéciale pour l’Australien Chad Reed qui prend sa retraite après 20 saisons en Supercross, 50 victoires en SX, 264 finales disputées (recordman) et 132 podiums (recordman). Chapeau l’artiste !