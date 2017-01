Toby Price a profité d’une deuxième spéciale longue de 275 km pour faire parler toute sa dextérité et sa vitesse, et remporter un succès incontestable à San Miguel de Tucuman en Argentine, le 3 janvier sur le Dakar 2017. Avec plus de trois minutes d’avance sur son premier poursuivant, voilà le vainqueur 2016 déjà solidement installé en tête du général.

9e année en Argentine

Si les concurrents sont désormais dans un pays bien connu du Dakar en Argentine, visitée pour la 9e fois consécutive, il comporte encore de nombreux secrets telle la région du Chaco qui n’avait encore jamais été explorée par le rallye.

Ils ont découvert des pistes étroites qui ont soulevé beaucoup de poussière dans un décor proche de la savane africaine. Une attention particulière aux nombreux animaux sauvages et aux passages de gué inondés est de mise. La chaleur a mis les organismes à rude épreuve pour cette première longue étape du Dakar 2017.

Moto : KTM se place

Démonstration de force de Tobby Price durant cette 2e étape, qui n’aura pas attendu bien longtemps pour apposer sa marque sur l’édition 2017. L’Australien s’impose avec plus de 3 minutes d’avance sur son coéquipier Matthias Walkner et près de quatre minutes sur Paulo Goncalves (Honda).

Xavier de Soultrait (Yamaha) signe une solide prestation avec le 4e temps.

Quads : Copetti leader

Du côté des quads, Pablo Copetti s’est livré à un beau duel à distance avec Nelson Sanabria. Il est finalement parvenu à prendre l’avantage sur le Paraguayen en fin de spéciale. L’Argentin est le nouveau leader du général sur ses terres.

La perf du jour

Toby Price a fait honneur à sa plaque de numéro 1 en survolant les débats lors de la deuxième étape. L’Australien, premier non-Européen à avoir remporté le Dakar en 2016, a sorti la grosse attaque pour repousser son coéquipier Matthias Walkner et la première Honda de Paulo Goncalves dans les cordes. Ses plus sérieux rivaux de 2016, Pablo Quintanilla et Stefan Svitko, sont encore plus loin alors que Joan Barreda est lui tout juste parvenu à rentrer dans le Top 10.