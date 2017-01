Après l’annulation de l’étape 6 qui précédait la journée de repos, la direction de course du Dakar 2017 a été contrainte de modifier le parcours de l’étape 7, entre La Paz et Uyuni en Bolivie, qui s’est courue le 9 janvier.

Les conditions météorologiques n’ayant pas évolué favorablement, un nouveau tracé a été décidé et un nouveau road-book réalisé durant la journée de repos du dimanche 8 janvier. Cette première journée de l’étape marathon s’est achevée à Uyuni, le 9 au soir, où les pilotes ont dû s’occuper seuls de leur moto, sans assistance.

Dans ce contexte difficile, Ricky Brabec sur Honda a remporté la catégorie motos. Il tournait autour depuis un moment, et a enfin été récompensé de ses efforts en s’emparant de l’étape 7 devant son expérimenté coéquipier Paulo Goncalves.

Sunderland conserve la tête du classement général

Troisième, Sam Sunderland (KTM) limite la casse et augmente même son avance au général sur Pablo Quintanilla (Husqvarna).

La perf du jour

Todd Smith participe à 31 ans à son deuxième Dakar au guidon d’une KTM privée. Et l’Australien ne s’attendait sans doute pas à être si vite dans le coup sur un Dakar qui a piégé nombre de favoris. Mais plus les spéciales passent et plus Smith semble être à l’aise puisqu’il termine l’étape du jour à une magnifique 7e place. Sans conteste un pilote à suivre jusqu’à Buenos Aires, et dans les années à venir...

Plus ouvert que jamais, le Dakar 2017 vient de consacrer un sixième vainqueur moto. Et avec six pilotes du Top 8 au général encore à la recherche de leur 1e victoire, la série n’est peut-être pas terminée...

Côté quad, Sergey Karyakin a enfin décroché sa 1e victoire de l’année après avoir terminé dans le Top 7 lors de 4 des 5 premières étapes. Le Russe prend la tête du général devant les Français Simon Vitse et Axel Dutrie.

Mardi 10 janvier, 8e étape entre Uyuni (Bolivie) et Salta (Argentine) sur une distance de 892 km dont 492 km de spéciale.

Dakar 2017 : classement des motos après la 7e étape