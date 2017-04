Autos, motos, quads, side-cars, karts, 4x4, jet-skis, aéroglisseurs... tous ces engins motorisés étaient exposés, les 18 et 19 mars, au Palais d’Auron à Bourges (Cher), au premier Salon des sports et loisirs mécaniques.

Gros moteurs !

L’organisateur, MV2 Événements, avait prévenu : pas de concessionnaires exposant dans ce salon, simplement des véhicules d’exception de toutes sortes, que l’on ne voit pas habituellement.

Les 4 000 visiteurs n’ont pas été déçus. En se promenant devant les stands, réunissant 70 exposants, ils ont admiré différentes voitures et motos de course, dragsters… Parmi les plus surprenants, une véritable Formule 1 des mers : le jet-car du film « Armaggedon » et sa phénoménale puissance de 8 000 chevaux, ainsi qu’une moto n’affichant que 3 000 ch…

Autres stands très visités, ceux des équipes sportives, clubs, écoles de pilotage, circuits de la région. Les pilotes stars de la moto notamment, ont fait attraction et leur présence générait des échanges passionnés avec les visiteurs.

Stunt, drift, BMX…

Les spectateurs se massaient devant les spectacles de stunt, de drift, ainsi que de BMW.

Autre attraction, les simulateurs de pilotage ont également battu tous les records d’affluence, notamment celui qui reproduisait la conduite dynamique d’une Formule 1.

La FFMC du Cher en pole

Bien vu pour les visiteurs à moto, l’antenne du Cher de la Fédération française des motards en colère (FFMC 18) proposait une consigne de casque gratuite. Les militants pouvaient ainsi glisser deux ou trois références à leurs combats sur les sujets brûlants du moment : le contrôle technique à la revente (écarté), le format standard de la plaque d’immatriculation au 1er juillet 2017 (adopté…) et les prochaines actions menées dans le département.

L’engouement des Berruyers pour les sports mécaniques est confirmé par l’ampleur du public ayant répondu présent. Une nouvelle édition en 2018 est déjà en préparation !