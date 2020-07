Sans surprise, le "80" ressort de la synthèse du rapport du Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), paré de toutes les vertus. Ça sauve des vies, ça sauve la planète et l’environnement, ça ne ralentit pas tant que ça les usagers, ça économise 700 millions d’euros par ans...

L’effort du Cerema pour estimer à 349 le nombre de vies épargnées, malgré les aléas de la période, les difficultés d’identification du réseau concerné, les indices de circulation, les vitesses pratiquées, les nombreux départements, essentiellement ruraux, qui ont fait le choix de « revenir au 90 » et l’âge du capitaine doit être salué.

Bien entendu, on pourra pointer des biais autant que le contexte particulier de l’étude (épisode Gilets Jaunes, baisse de la circulation, radars détruits en masse, …) et ses paradoxes (des vitesses pratiquées qui parfois augmentent mais des morts qui baissent). Pour autant les lois de la physique sont immuables : moins de vitesse, moins d’énergie consommée, et moins d’énergie à dissiper en cas de choc. Du coup, les conclusions, forcément positives sur la sécurité routière et l’environnement, en deviennent un peu triviales si l’on oublie le contexte sociétal.

Une approche de la sécurité routière toujours répressive

La FFMC qui plaide depuis le début pour une modulation de vitesse au cas par cas, déplore que cette limitation, qui a suscité de vives réactions partout en France depuis 2 ans - notamment au sein de la communauté motarde très mobilisée sur le sujet - éloigne les français des enjeux de sécurité routière : « Le "80" marque la poursuite, par les gouvernements successifs, d’une approche réglementaire et donc répressive de la sécurité routière. À quand un délégué interministériel à la Sécurité Routière issu des ministères de l’Education Nationale ou des Transports ? ». Nous en sommes toujours assez loin avec la nouvelle déléguée qui a pris ses fonctions le 29 juin à la suite d’Emmanuel Barbe. Marie Gautier-Melleray sort en effet de Sciences po Bordeaux et a fait du droit sa spécialité.

Comme nous l’écrivions le 1er Juillet, à la date anniversaire des 2 ans de "80" : « La FFMC et le Comité indépendant d’évaluation des 80 km/h demandent au gouvernement de mettre fin à l’expérimentation et de laisser aux élus le soin d’apprécier sur le terrain la dangerosité réelle du réseau secondaire et d’adapter en conséquence les vitesses autorisées ».

Chat échaudé

Il se pourrait bien que leur requête finisse pas être entendue à en croire les déclarations d’Emmanuel Macron sur le sujet. Le Président a rejeté d’emblée l’autre projet d’abaissement de la vitesse maximale autorisée, à 110 km/h sur autoroute, pour des questions environnementales cette fois en déclarant : « La transition écologique ne doit pas se faire au détriment des communes, des régions les plus enclavées ». Et ce alors même que le Cerema se félicite de l’acceptabilité sociale en hausse de la mesure : « Depuis le 1er juillet 2018, l’acceptabilité mesurée sur un échantillon de plus de 3 000 personnes représentatives de la population française est en nette progression : 30 % des Français y étaient favorables en avril 2018, ils sont aujourd’hui 48 % (en juin 2020) ».

Le rapport complet est disponible sur le site du Cerema.

NB : l’étude s’arrêtant au 31/12/2019, l’épisode confinement n’est pas étudié.

