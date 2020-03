Essais nouveautés

Elles seront en concession quand nous pourrons ressortir dans la rue… En attendant de les voir en vrai, voici des machines pour partir s’aérer la tête sur les routes de France, pour pas trop cher (exception faite de l’américaine) : KTM 390 Adventure, Yamaha Tracer 700, Benelli 752 S, Triumph Tiger 900 GT Pro et Rally Pro et Indian Challenger.

Match routières : BMW F 900 XR / Yamaha Tracer 900 GT

La Yamaha 900 Tracer incarne le concept de la routière facile, abordable, et originale ! C’est donc en toute logique qu’elle a été déclinée en version GT, en 2017, pour améliorer ses capacités de voyageuse. Sa réussite commerciale a donné des idées à la concurrence, et c’est BMW qui a dégainé le premier avec cette toute nouvelle F 900 XR. Même concept, même philosophie, mais au roulage, que de différences !

Ice speedway gladiators : le feu sur la glace

Plein les yeux ! On vous emmène à l’est de l’Europe, et plus particulièrement en Russie, pour découvrir ces courses démentes qui s’effectuent sur un anneau, par runs successifs, avec des machines chaussées de pointes acérées et boostées au méthanol. Enflammant ou glaçant ?

Actualités

Voilà des préoccupations qui passent pour l’heure au second plan. Mais, la législation, comme le naturel, reviendra vite au galop. Projet de port des bottes obligatoire, complexe retour aux 90 km/h sur les routes secondaires et nouvelles sanctions contre l’usage du téléphone au volant vont faire partie des préoccupations de « rentrée ». On fait le point, en attendant aussi, impatiemment, la reprise des compétitions moto.

De l’Ardèche au Lubéron par les petites routes

Spécialisée des randonnées-aventures dans pas moins de 13 pays, par la route, les chemins, voire des traces dignes de spéciales d’enduro, l’agence TrailRando propose aujourd’hui des itinéraires évasion routiers dans l’Hexagone. Nous avons parcouru une partie de la « Diagonale Méditerranée ». Trois jours de moto qui donnent envie de se faire guider par le spécialiste ; ou de sortir cartes et GPS pour se concocter une virée sur les vicinales désertes…

Match roadsters : Kawasaki Z 900 / Triumph Street Triple RS

Modèles emblématiques du segment, les Street Triple 765 et Z 900 évoluent de concert cette année. Opposées en matière de design comme de mécanique, elles se rejoignent pourtant en matière d’accessibilité et du puissant plaisir qu’elles procurent. Que votre cœur vibre au son trépidant des guitares anglaises Vox branchées sur ampli Marshall, ou sur les basses des boites à rythmes électroniques japonaises Roland, l’un de ces roadsters correspond forcément à vos envies.



9 casques à l’épreuve du crash test et de la route

Certimoov, seconde édition ! Ce protocole de test visant à mieux évaluer la protection du cerveau vient de dévoiler les résultats de sa deuxième campagne. Cinq intégraux, trois modulables et un jet ont été soumis au protocole mis au point par le laboratoire iCube de l’université de Strasbourg (Unistra), financé par la Fondation MAIF et piloté par l’assurance Mutuelle des motards. Ces résultats complètent la liste de 22 intégraux publiée dans le Moto Magazine 356, et sur le site certimoov.com.



Moto Magazine n°366, avril 2020

140 pages

5 € en kiosque à partir du jeudi 26 mars 2020 (avec quelques retards possibles du fait de la crise sanitaire et disponible, en version enrichie (plus de photos et des vidéos), sur iOS et Android.

Chaque mois, Moto Magazine traite des sujets de société liés à la pratique du 2-roues, publie les essais des nouvelles motos et des tests d’équipements sans concession. Pour le recevoir chez vous, en France ou à l’étranger, au format papier ou numérique, voyez nos offres d’abonnement ici.