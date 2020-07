Pour l’édition 2020 de son concours de customisation, Harley-Davidson renoue avec son histoire. Forte d’une solide expérience en flat-track, la marque de Milwaukee réinvestit la terre battue et les anneaux ovales. Quelques dizaines de concessions françaises ont été mises au défi de concevoir des machines uniques sur la base de 1200 Sportster.

Déjà distinguée par le passé pour ses réalisations, notamment en 2018 avec une création inspirée des années 40, la concession de Limoges est une fois encore dans la course au podium ! Pluridisciplinaire et éclectique, son équipe est influencée par sa propre pratique de la moto : « En plus de notre passion pour la custom culture, nous pratiquons le sport en vitesse et tout terrain. »

L’idée directrice qui allait guider la prépa pour le challenge national 2020 avait déjà germé dans les têtes du staff : « Il y a un an - début 2019 -, nous découvrions la préparation du garage californien « Noise Cycles », une Harley-Davidson 750 transformée en flat-track avec un look de motocross. Nous sommes tous tombés sous le charme de cette moto. »

La recette magique

Le moteur de 1200 cm3 a été assemblé à un châssis d’occasion. Pour le reste, les magiciens de l’atelier ont œuvré plus de 200 heures. La recette est la suivante. Pour la partie-cycle et la partie arrière de la machine : coupez le cadre, fabriquez un nouveau berceau, raccourcissez et intégrez un bras oscillant de motocross, créez une boucle arrière avec bac à huile intégré. Pour davantage de stabilité, modifiez un train avant de motocross. Fabriquez une ligne d’échappement complète et installez un réservoir en aluminium sur mesure. Couronnez le tout en adaptant des plastiques de motocross (ici issus d’une Honda CRF).

Laissez reposer et admirez : « Le résultat est au-delà de nos espérances : la moto est à un niveau de finition digne d’une machine sortie d’usine. On voulait une préparation à notre image, sans compromis, et sans personne pour nous fixer des règles et des contraintes. » se réjouit Nicolas Ginouvès, directeur de la concession Harley-Davidson de Limoges.

« L’avantage de ce montage est [qu’il] correspond totalement à notre vision d’une moto de course : légère, fine, puissante, belle et qu’on n’a pas peur de faire tomber quand on veut mettre du gros gazzzzz ! » confie-t-il.

« Battle » sur l’anneau ovale du Wheels and Waves

Initialement programmée en juin 2020, la neuvième édition du Wheels and Waves devrait se tenir à Biarritz du 3 au 6 septembre prochains. Harley-Davidson a d’ores et déjà donné rendez-vous à l’ensemble des ateliers français sur l’anneau ovale du pays basque pour un affrontement musclé, qui déterminera le « Custom King » 2020. L’équipe limougeaude se dit prête « à en découdre face à ses collègues ».

Photos : Mickael REIX