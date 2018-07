Après les arrivées successives depuis 2011 des maxi-scooters BMW C 600 Sport, C 650 GT et du modèle électrique le C Evolution, la firme munichoise s’attelle aujourd’hui au segment des scooters de moyenne cylindrée avec son C 400 X. Avec lui, BMW compte bien étendre son influence dans le domaine de la mobilité urbaine à deux roues en diversifiant son offre. Découverte en Italie au nord de Milan, en zone urbaine et sur de plus grands axes, des aptitudes de ce tout nouveau scooter.

Essai : Matthieu Brotel