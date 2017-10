Les 23 et 24 septembre a eu lieu la 7e et dernière étape du Championnat de France de Superbike (FSBK) sur le circuit d’Albi dans le Tarn (81). Une dernière manche dont le résultat final ne laissait aucune place à la surprise - Kenny Foray ayant déjà remporté le titre - mais qui n’a pas empêché les autres concurrents et les autres catégories d’offrir un magnifique final devant plusieurs milliers de spectateurs.

Du beau spectacle

Sous un magnifique soleil et une chaleur bienvenue en cette fin septembre, les quelques 3,5 km du tracé albigeois ont permis aux pilotes d’en découdre une dernière fois. Et autant dire qu’ils ont mis la poignée dans le coin pour ravir le public. Dépassements musclés, freinages tardifs et autres chutes ont assuré un final digne de ce nom.

Une saison endeuillée

Lors des essais libres, Kenny Foray, une fois de plus, a montré qu’il n’entendait pas laisser la victoire de cette dernière manche à ses adversaires. Les chronos descendaient lorsque ce dernier a fait une chute signant le terme de sa saison FSBK 2017. Il n’en reste pas moins le Champion 2017 de la catégorie avec 7 victoires. Cette saison aura également permis à Axel Maurin, Jérémy Guarnoni, Florian Marino et David Perret de monter sur la plus haute marche du podium.

La saison 2017 a malheureusement été endeuillée au Mans avec le décès tragique d’Adrien Protat.

Champion malgré tout

Titré lors de l’étape précédente, Kenny Foray (BMW Tecmas) n’aura pas pu tenter d’assoir sa domination sur le championnat. Victime d’une chute lors des essais libres, il a été contraint à l’abandon. C’est Jérémy Gurarnoni (Kawasaki TechSolution), pilote WSBK (Wolrd Superbike Championship), venu en « guest », qui s’impose lors de la première course. Lors de la seconde épreuve l’après-midi, la victoire est revenue à David Perret (Yamaha Team Deletang) devant Mathieu Gines (Kawasaki SRC) et David Checa (Yamaha TCP), champion de France SBK 2016. La 3e place a été disputée jusqu’au dernier tour entre David Checa et Axel Maurin (Yamaha CMS).

Classement

Au classement final du Championnat, Kenny Foray reste donc sur la plus haute marche (249 points) suivi par David Perret (222) et David Checa (137).

Rendez-vous maintenant en 2018 pour une nouvelle saison et de nouveaux enjeux.