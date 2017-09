Kenny Foray vient de rajouter un titre à son palmarès. Après ceux de champion de France Supersport en 2007 et de champion du Monde d’endurance en 2014, l’homme vient de décrocher à 33 ans le titre de champion de France Superbike 2017, une première pour lui comme pour son écurie. En 2016, il s’était tout de même octroyé le titre de vice-champion de France de la catégorie.

Podium pour les courses 1 et 2

Ce dimanche sur le circuit Carole, Kenny Foray a remporté la première course après avoir réalisé un très bon départ qui l’a placé devant Axel Maurin et David Perret.

Pour la course 2, c’est Axel Maurin qui prend le meilleur départ. Au terme de l’épreuve, Foray se hisse sur la 3e marche du podium et s’octroie le titre de champion de France.

Au provisoire, Kenny Foray décroche le titre avec 249 points.

Partage de savoir

Kenny Foray est également connu pour sa participation aux Open Mutuelle des motards, journées de roulage sur circuit ouvertes à tous. Le champion revêt alors la casquette de pilote instructeur et met à disposition des participants sa pédagogie et son art de la trajectoire et du freinage. Une occasion rêvée de mieux connaître et maîtriser sa moto dans des conditions de sécurité optimales. Si vous voulez en être, deux dates sont encore disponible en 2017 : le 25 septembre à Albi et le 18 octobre à Alès.