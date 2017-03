En 2017, la Mutuelle des Motards vous propose de découvrir la conduite de la moto sur circuit, à travers 12 rendez-vous privilégiés. Ces Journées Open Mutuelle des Motards demeurent une expérience propre à mieux appréhender sa moto (trajectoires, freinage, maniabilité…) dans des circonstances différentes du mode routier quotidien.

Se faire plaisir

Depuis 2009, la Mutuelle des Motards a décidé d’ouvrir la pratique sur circuit au plus grand nombre, et notamment aux néophytes qui jusqu’ici n’ont jamais osé franchir le pas. Apprendre à repousser ses limites sur circuit, montrer que la conduite sur route et sur piste est différente, se faire plaisir en toute sécurité sont les piliers de ces Open AMDM.

900 participants en 2016

Les journées de roulage organisées par la Mutuelle de Motards sont devenues depuis 9 ans un rendez-vous régulier et très attendu pour rouler sur circuit. Avec près de 900 participants accueillis en 2016, les motards confirment leur intérêt pour la moto sur circuit.

La Mutuelle des Motards affirme son expertise d’assureur 2-roues, en déployant ce dispositif de prévention – sécurité au plus près des assurés.

Encadrement par des pros

Le ticket d’entrée à un Open AMDM est de 60 € pour les sociétaires et 90 € pour les motards assurés auprès d’autres mutuelles et compagnies.

Si vous ne possédez pas d’équipement en cuir, Furygan, partenaire de l’opération, peut prêter une combinaison de cuir, des gants et une dorsale.

Chaque session de roulage, chaque Open est encadré par un pool de pilotes brevetés d’état :

Kenny Foray,

Nathalie Betelli,

Laurent Brian,

sous la houlette du team manager du GMT 94, Christophe Guyot.

Le calendrier 2017

En 2017, 12 Open AMDM sont programmés sur 10 circuits, parmi les plus beaux et les plus techniques de l’Hexagone :

Mardi 14 mars – Circuit du Luc (83) – Inscription dès le 3 février

Mardi 4 avril – Circuit Carole (93) – Inscription dès le 17 février

Mercredi 19 avril – Circuit de Haute-Saintonge (17) – Inscription dès le 3 mars

Mercredi 26 avril – Circuit de Bresse (71) – Inscription dès le 17 mars

Mercredi 10 mai – Circuit de Chambley (71) – Inscription dès le 31 mars

Lundi 19 juin – Circuit de Pau Arnos (64) – Inscription dès le 28 avril

Mardi 27 juin – Circuit du Pôle Mécanique d’Alès (30) – Inscription dès le 12 mai

Lundi 10 juillet – Circuit de Magny-Cours Piste Club (58) – Inscription dès le 2 juin

Dimanche 20 août – Circuit de la Ferté Gaucher (77) – Inscription dès le 30 juin

Mardi 5 septembre – Circuit Carole (93) – Inscription dès le 21 juillet

Lundi 25 septembre – Circuit d’Albi (81) – Inscription dès le 11 août

Mercredi 18 octobre – Circuit du Pôle Mécanique d’Alès (30) – Inscription dès le 8 septembre

Renseignements et inscription

Rendez-vous sur le site : www.openmutuelledesmotards.fr