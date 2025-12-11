Pour l’immense majorité des motards, les sportives modernes sont devenues des missiles sol/sol qu’on promène avec enthousiasme et fierté, mais qu’on est loin de “tordre”. Du coup, une sportive équipée du twin CP2, certes à la puissance peu impressionnante sur le papier (73,4 ch), permet de s’enhardir sur route comme sur piste.

C’est le pari qu’a fait Yamaha, dès 2021, avec la R7. Avec succès, car la moto, hormis sur quelques points, fut d’emblée réussie. Pour 2026, les ingénieurs japonais ont copieusement bossé. Sur le design, dynamisé, mais aussi sur la position de conduite, avec un guidon repositionné pour faciliter les mouvements du haut du corps, tandis que le réservoir a été repensé pour permettre au pilote de se déplacer plus aisément longitudinalement. Voilà qui devait améliorer la mobilité en selle — qui perd 5 mm de hauteur au passage, pour plus d’accessibilité.

Parallèlement, le châssis a été rigidifié et optimisé (disposition, diamètre, épaisseur et renforts des tubes ont été revus) pour encaisser le contraintes du pilotage sportif et de la piste. Des suspensions réglables en tous sens permettent d’adapter la R7 à un usage route ou piste.

Côté électronique, outre une centrale inertielle à 6 axes dérivée de la R1, toute une batterie d’aides au pilotage a été ajoutée : contrôle de motricité, launch control, shifter, régulateur de vitesse (activable dès 40 km/h), gestion du frein moteur, contrôle de traction à trois positions actif en courbe, etc. Le tableau de bord, un écran TFT couleur de 5 pouces, dispose de quatre thèmes d’affichage, plus un mode “piste”, est peut-être connecté à un smartphone via l’application MyRide (affichage des appels, sms, mises à jour météo, navigation avec une application Garmin, etc.).

Une véritable acquisition de données permet d’enregistrer ses données, quantifier ses progrès grâce à une application dédiée proposée d’origine et gratuitement — mais un abonnement premium est nécessaire pour débloquer certaines options. Notez enfin que les aides au pilotage peuvent être désactivées pour les top pilotes roulant sur circuit.

Bref, la nouvelle R7 offre un package séduisant, avec un prix qui augmente un peu : 10 499 euros et 10799 euros pour la version 70th anniversaire. Le précédent millésime était vendu 9 999 €.

Yamaha R7 2026 : l’essentiel

• Moteur twin CP2 Euro 5+

• Accélérateur électronique

• 3 modes de conduite (Sport, Street, Rain), plus 2 modes personnalisables

• Centrale inertielle à 6 axes (IMU) développée pour la R1

• Aides au pilotage sensibles à l’inclinaison, notamment le contrôle de traction (TCS), le contrôle de la glisse (SCS) et le contrôle du freinage (BC)

• Modes de puissance, contrôle des départs et contrôle du cabrage

• Quickshifter de 3e génération

• Gestion du frein moteur et régulateur de glisse arrière

• Nouveaux commodos

• Régulateur de vitesse

• Limiteur de vitesse

• Clignotants à extinction automatique

• Signal d’arrêt d’urgence en cas de freinage soudain

• Châssis plus rigide et plus agile

• Hauteur de selle abaissée de 5 mm

• Repose-pieds de la R1

• Fourche de ø 41 mm plus légère de 350 g (tiges en alu au lieu d’acier), entièrement réglable

• ABS désactivable à l’arrière

• Écran TFT couleur de 5 pouces avec connectivité

• Enregistrement des données de roulage avec l’application Y-TRAC Rev

• Roues SpinForged, plus légères

• Pneus Bridgestone Battlax Hypersport S23

• Coloris : bleu, noir, anniversaire (voir ci-contre)

Yamaha R7 2026 : fiche technique

Moteur :

Type : Bicylindre quatre temps à refroidissement liquide, quatre soupapes, double arbre à cames en tête, Euro 5+

Cylindrée : 689 cm³

Alésage x course : 80,0 x 68,6 mm

Taux de compression : 11,5:1

Puissance maximale : 73,4 ch à 8 750 tr/min

Puissance en version A2 : 47,6 ch à 4500 tr/min

Couple maximal : 68 N.m à 6 500 tr/min

Boite de vitesse : six vitesses, shifter en option

Embrayage : à bain d’huile, multidisque, antidribble assisté (A&S)

Transmission : par chaîne

Partie cycle :

Cadre : diamant

Admission : Injection électronique

Angle de chasse : 24°

Chasse : 91 mm

Suspension avant : Fourche télescopique inversée KYB (41 mm) réglable, 120 mm de débattement

Suspension arrière : Bras oscillant, amortisseur réglable, 121 mm de débattement

Frein avant : Double frein à disque de 298 mm, commande hydraulique, étrier radiaux à 4 pistons

Frein arrière : Frein à disque de 245 mm, commande hydraulique

Réservoir : 14 litres

Dimensions et poids :

Longueur : 2,070 mm

Largeur : 725 mm

Hauteur : 1,160 mm

Hauteur de selle : 830 mm

Empattement : 1,395 mm

Garde au sol : 135 mm

Pneus : 120/70ZR17 à l’avant 180/55ZR17 à l’arrière (tubeless)

Poids tous pleins faits : 189 kg

Prix : 10 499 euros

