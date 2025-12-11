Pour ses 70 ans, Yamaha fête son anniversaire en décorant spécifiquement sa gamme sportive. Outre les coloris bleu ou noir, la R9, tout comme les R3, R125, et, bien sûr, R7, sont également disponibles pour 2026 avec un coloris “Speed block”, associant le coloris blanc / rouge du "70th Anniversaire" et le logo "YZF" apposé sur les carénages.

Pour l’histoire, en 1972 aux USA, l’artiste surfeur Rollin “Molly” Sanders eut l’idée du logo Yamaha “Speed Block” dont il décora les premières TZ 250 de Kenny Roberts, qui étaient jaune et noires car leur moteur 2T faisait un bruit de bourdon (sic !).

Ce logo a ensuite traversé les âges, pour atterrir (en relief) sur les flancs de l’YZF-R7 de 1999, rendue célèbre par Noriyuki Haga en mondial Superbike.

Coté tarif, la Yamaha R7 70th Anniversaire sera disponible en avril 2026 au prix de 10 799 euros, soit 299 euros de plus que la R7 standard. On imagine que les autres modèles de cette série spéciale auront peu ou prou la même hausse tarifaire.