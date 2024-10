Les nouvelles Yamaha R1 Racing} et R9 n’éclipseront pas les autres machines de la gamme sportive de la firme ! En effet, en attendant la nouvelle R7, Yamaha présente ses R3 et R125 2025.

La Yamaha R3 2025 est la machine qui reçoit la mise à jour la plus visible. Revue esthétiquement, elle se rapproche de ses grandes soeurs R1 et R9, en témoignent sa ligne nouvelle aérodynamique et sa nouvelle face avant dotée d’ailerons et d’un double optique LED intégré. Un design global plus compact et avec une ergonomie repensée, notamment grâce à sa selle (toujours de 780 mm) et ses caches latéraux affinés. Cette refonte n’impacte pas le poids tous pleins faits, qui affiche toujours 169 kg sur la balance.

Coté moteur, on retrouve le vaillant bicylindre de 321 cm3 développant 42 ch à 10750 tr/min et 29,5 Nm à 9000 tr/min (nativement A2 donc), passé aux normes antipollution Euro5+. Pour fluidifier les rapports, il est maintenant associé à un embrayage antidribble A&S (Assist and Slipper) et à un levier rapproché du guidon. Pour les amateurs de passage de vitesses à la volée, un shifter est disponible en option. Enfin, la moto reçoit un nouvel écran LCD connecté et un port USB de type A au tableau de bord.

La Yamaha R125 2025 quant à elle, outre son monocylindre (15 ch, 11,25 Nm) passé aux normes Euro5+, ne change pas... ou presque ! Histoire de renforcer sa filiation avec la famille R, elle adopte deux nouveaux coloris noir (Tech Black) et bleu (Icon Blue).

La Yamaha R3 2025 débarquera en concession au mois de novembre 2024. La R125 devrait suivre. Les tarifs n’ont pas encore été communiqués.