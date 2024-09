Les normes antipollution mènent la vie dure aux constructeurs ! Augmentation de cylindrée et autres modifications mécaniques sont obligatoires pour adapter les moteurs aux nouvelles réglementations européennes, toujours plus strictes d’année en année. Certains modèles disparaissent même des catalogues. C’est plus ou moins le cas de la mythique Yamaha R1 qui, ne passant pas les normes Euro 5+, est désormais réservée à un usage piste. Mieux que rien ?

Yamaha R1 Race 2025

Rebaptisée Yamaha R1 Race pour son millésime 2025, le constructeur en profite pour lui injecter un ADN proche des YZR-M1 engagées en MotoGP. Les ailerons en carbone améliorent l’aérodynamique, les suspensions KYB la tenue de route, et la nouvelle protection de selle l’adhérence du pilote sur la moto.

Le vigoureux CP4 de 998 cm3 (200 ch), associé à un système d’admission à haut rendement, est dompté par à un système électronique YCC-T de contrôle de l’ouverture des gaz et par une poignée d’accélération APSG avec Ride-by-Wire. L’ensemble est freiné par Brembo grâce à un maitre cylindre et des monoblocs Stylema.

L’électronique n’est pas en reste et hérite aussi du MotoGP : centrale IMU à 6 axes avec gyroscope, capteurs de force G et accéléromètres, contrôle de traction (TCS), de la glisse (SCS), du freinage (BC), du cabrage (LIF), du frein moteur (EBM), des départs (LCS), sans oublier les modes de puissance et le Quickshifter QSS. La Yamaha R1 Race 2025 débarquera en concession en novembre 2024.

Yamaha R1 GYTR 2025 : toujours plus radicale

Si la Yamaha R1 Race est une version "piste", la Yamaha R1 GYTR est une version "course", conforme à la réglementation du FIM Superstock 1000 ! En plus d’hériter des améliorations de la R1 Race, la R1 GTYR 2025 est équipée d’éléments, comme son nom l’indique, issus du catalogue GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing) : commandes reculées, guidon et commodos racing, ECU GYTR, suspensions Öhlins, silencieux Akrapovic, chaine de compétition 520, multiples protections (levier de frein, pignon arrière)...

La Yamaha GTYR 2025 sera également disponible au mois de novembre 2024, aux cotés de la Yamaha R1 Race.