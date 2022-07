Succès annoncé puis vérifié avec son classement obtenu cette année (nouveauté moto la plus vendue au premier semestre 2022), la Honda NT1100 (voir notre essai) ne dispose en revanche pas des coloris les plus "joyeux" du marché : du gris, du blanc ou du noir ! Certains motards lui reprochent d’ailleurs cet aspect austère... Un point que l’entreprise Burn-Out Design souhaite corriger avec ses kits décos bariolés et évocateurs de l’identité Honda.

Honda NT1100 : du rouge et du bleu !

Burn-Out Design est un accessoiriste français spécialisé dans l’amélioration et la personnalisation moto. L’entreprise propose désormais des kit de stickers tricolores pour enjoliver sa NT1100, peu importe sa livrée d’origine.

Et comble du changement de look, notez la présence d’un kit "Fireblade" aux couleurs adaptées à la livrée de votre moto !

Point de matériel bas de gamme façon Wish, puisque ces stickers de fabrication française sont décrits comme qualitatifs avec une définition remarquable.

Les kits sont prédécoupés, ce qui facilitera la pose, que ce soit sur la carrosserie, les valises et les jantes. Quant au tarif, il faudra s’alléger de 250 euros pour en acquérir un. Pour plus d’informations, on vous invite à parcourir le site de Burn-Out Design.