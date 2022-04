Comme tous les vendredi soir, notre émission "un apéro avec Motomag" aborde culture moto, marques importantes et personnages passionnants, le tout dans la bonne humeur. Après l’émission dédiée à Moto Morini, c’est au tour d’une autre marque emblématique italienne d’être mise en lumière : Laverda.

Laverda, toute une histoire

En direct du Salon du 2 roues de Lyon, Philippe et Axel nous emmènent sur un stand spécialisé Laverda pour nous conter l’histoire de la marque en présence de ses plus beaux modèles... dont les fameuses 750 SF et 1000 SFC ! Bon visionnage.