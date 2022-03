Nous étions rentrés du Salon de Milan avec un sentiment mitigé, comme si les grands salons internationaux étaient un peu une réminiscence du passé, un grand show dispendieux et has been, maintenant que les constructeurs ont choisi de nouvelles façons de communiquer, maintenant que les crises industrielles et économiques lissent l’arrivée des motos tout au long de l’année. Et pourtant, nous sommes allés à Lyon...

Fallait pas l’inviter

Dans cette nouvelle édition de "un apéro avec Motomag", votre petite friandise du vendredi soir, Philippe, Axel et la fine équipe de la rédaction font le tour de ce salon pas comme les autres et ne savent plus ou donner de la tête, entre nouveautés, motos de collection, accessoires, animations. Fallait-il aller à Lyon, bien évidemment que la réponse est oui ! Et si vous avez raté l’événement, mettez-le absolument sur vos tablettes l’an prochain. En attendant, bon visionnage de cet apéro avec Motomag...