Si la Royal Enfield Classic 650 - basée sur la Super Meteor 650 - attire l’essentiel regards pour son superbe style allié aux performances du bicylindre indien (47 ch, 52 Nm de couple), la Classic 350 - épaulée par sa soeur Bullet 350 - est une moto qui ne manque pas d’attrait.

La marque indienne profite du nouveau millésime pour nous présenter ses nouvelles robes rouges, bitons bronze / blanc et bitons noir / chrome.

Mais ce n’est pas tout, car Royal Enfield apporte aussi une touche de modernité à ses Classic 350 : feux LED, port USB-C au guidon et indicateur de rapport en engagé au tableau de bord. Ceci est complété par un freinage ABS à 2 canaux, des leviers de frein et embrayage réglables, et un système de navigation "Tripper Pod", disponible en option.

Coté tarifs, la Royal Enfield Classic 350 2026 oscille entre 5 290 euros et 5 490 euros selon la livrée choisie.

Royal Enfield Goan Classic 350 "Trip Teal" : hommage aux 70’s

Limitée à 150 exemplaires, la Royal Enfield 350 Goa Trip Teal fait référence aux motos indiennes "bohèmes" des années 70. Livrée inédite avec motif mandala sur le réservoir, jantes oranges et blanches chaussées de pneus à flancs blancs, commandes en aluminium, ergonomie typée Bobber avec garde-boue court, guidon mi-haut et selle basse sont les grandes particularités de cette jolie déclinaison. Elle hérite de toutes les évolutions du millésime 2026. A noter qu’elle sera livrée avec un siège passager.

La Royal Enfield Goan Classic 350 est proposée au prix de 5590 euros.

Royal Enfield Guerrilla 450 Smoke Silver 2026

Nettement plus modernes, les 450 Royal Enfield ont de quoi convaincre, avec un rapport qualité/prix imbattable. A coté de l’excellente Himalayan 450, se trouve toujours le roadster Guerrilla 450, décliné avec un nouveau coloris "Smoke Silver" dans son millésime 2026.

La moto est toujours cadencée par le monocylindre Sherpa de 452 cm3 à refroidissement liquide, développant 40 ch et 40 Nm de couple, ajustables grâce à deux modes moteur (Eco et Performance).

La Royal Enfield Guerrilla 450 Smoke Silver 2026 est vendue au prix de 5 690 euros.