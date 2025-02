En grande difficulté financière, le groupe Pierer Mobility (KTM, Husqvarna, GasGas) est en pleine restructuration suite à une crise financière sans précédents. Et c’est MV Agusta, acquis à 50,1% par le géant autrichien en mars 2024, qui en paye le prix fort. De fait, c’est la famille Sardarov et son entreprise Art of Mobility, qui en reprend de nouveau le contrôle.

Un avantage partagé entre les deux constructeurs : Pierer pourra recentrer son activité et MV Agusta continuer de perdurer sans engager - a priori - de restructuration. On peut toutefois regretter un retour en arrière pour la firme de Varèse qui avait, sous la coupe du groupe autrichien, bénéficié de ses réseaux de distribution et d’une hausse de ses ventes de 116% (plus de 4000 motos) en 2024.

Timur Sardarov, président d’Art of Mobility S.A, semble néanmoins satisfait de la nouvelle :

« C’est un moment de fierté pour nous tous chez MV Agusta. Reprendre le contrôle total de l’entreprise signifie que nous sommes maintenant plus forts et plus concentrés que jamais sur l’excellence. Ces deux dernières années, nous avons considérablement renforcé nos processus, nos systèmes et notre personnel. Ces changements structurels sont la base des résultats extraordinaires obtenus en 2024 et continueront de soutenir notre succès dans les années à venir. »

MV ne se laisse donc pas abattre. La firme italienne prévoit d’ailleurs 270 points de ventes fin 2025 contre 219 aujourd’hui.