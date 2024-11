Depuis 2023, les tensions financières s’accumulent chez Pierer Mobility AG : suppressions de postes, résultats en baisse et effectifs réduits poussent KTM à s’orienter vers un plan de économique de restructuration. Il faut dire que le groupe, propriétaire des marques KTM, Husqvarna, GasGas et MV Agusta plus récemment, avait procédé, entre autre, à une délocalisation partielle de sa production et la vente des marques de cycles Raymon et Felt.

Prévue pour le 29 novembre, le dépot de procédure juridique et auto-administrée sera engagé auprès de créanciers sur 90 jours maximum. Cette opération a pour but de permettre une « réorganisation de ces sociétés, dans l’objectif de solidifier le Groupe. Ces entreprises restent auto-administrées, et ce processus permettra de prendre calmement toutes les mesures nécessaires à leur réorganisation. Cela permettra également de garder le contrôle des opérations et de continuer à travailler sereinement. », nous explique KTM dans un communiqué.

En outre, le groupe nous précise que cette « réorganisation n’impacte en aucun cas les livraisons de motos, de pièces de rechange et d’accessoires. Aucune irrégularité n’est à prévoir dans l’approvisionnement des produits »

Une baisse de production et une vague de licenciements d’employés (sur un total de 5000) sont-ils tout de même à prévoir ? A suivre.