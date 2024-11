Pile il y a 80 ans, en 1945, MV Agusta commercialisait sa première moto, la MV 98. Déjà célébrée avec la Superveloce 98 Edizione Limitata en 2023, la firme italienne marque le coup de fort belle manière pour ses 80 ans, avec la Ottantesimo Collection.

Une nouvelle famille exclusive qui réuni les Brutale 800, 1000 et 1000 RR, Dragster 800 RR, F3 RR et Superveloce 800 S. Livrées rouges, noires et grises spécifiques selon la moto, logo MV historique et plaque numérotée arborent chacun des 500 exemplaires des 6 modèles anniversaires.

Mais ce n’est pas tout. MV en profite pour passer ses 3 et 4 cylindres aux normes Euro 5+. Le 4 pattes des Brutale 1000 est celui qui a le plus été revu mécaniquement, avec un nouvel ECU et de nouveaux arbres à cames. Toujours calibré à 201 ch et 116 Nm de couple, il est boosté entre 3 500 et 9 500 tr/min ; il gagne entre 6 à 15 ch et 10 à 20 Nm supplémentaires sur cette plage de régimes.

Dans sa version Ottantesimo, la F3 RR sera livrée avec un échappement Akrapovic en titane portant sa puissance à 155 ch, un cache silencieux en carbone, une trappe à essence CNC et un capot de selle. La Superveloce S Ottantesimo quant à elle, recevra une selle en alcantara et pourra s’enrichir d’une ligne complète Arrow gonflant sa puissance à 153 ch.

Enfin, outre un nouvel embrayage, un shifter de série et un compteur TFT de 5,5 pouces, les 6 motos se dotent d’une centrale inertielle 6 axes, orchestrant l’ABS en courbe ajustable sur deux modes, les modes moteur, le launch control, le traction control ou encore le régulateur de vitesse.