Après l’annonce de la superbe Superveloce 1000 Serie Oro, ce sont les roadsters 1000 de chez MV qui évoluent pour 2023. Des améliorations qui visent essentiellement à peaufiner le confort.

MV Agusta 1000 Brutale RS et RR 2023 : moins de vibrations, meilleure expérience de pilotage

Si le 4 cylindres en ligne de 998 cm3 reste inchangé (208 ch pour 116 Nm de couple), son nouveau vilebrequin contrarotatif tourne deux fois plus vite que celui connu jusqu’alors. A haute fréquence, il réduirait les vibrations secondaires de 54 %. L’effet induit sécuriserait les 80 composants électroniques de la moto, apporterait un meilleur confort de pilotage et stabiliserait les rétroviseurs à haut régime. La selle a par ailleurs été revue en adoptant un rembourrage double couche.

L’intégration d’un nouvel accélérateur électronique à rotation négative éliminerait les à-coups lors des accélérations (pas d’effet "on-off") tout en apportant une décélération plus naturelle, notamment lorsque le régulateur de vitesse se coupe.

Coté électronique, les deux Brutale reçoivent des mises à jour logicielles améliorant le launch control et le contrôle de traction. Elles conservent les équipements technos habituels, tels que l’anti-wheeling, le quickshifter bidirectionnel, l’ABS sur l’angle et la centrale inertielle (IMU).

La Brutale RR est la plus luxueuse des 2, puisqu’elle s’agrémente de pièces en fibre de carbone et de suspensions électroniques Öhlins, tandis que la Brutale RS se contente d’une fourche inversée Marzocchi et d’un amortisseur Sachs (ce qui est déjà pas mal !). En revanche, les deux motos sont équipées du même amortisseur de direction signé Öhlins et d’un freinage confié à Brembo.

La Brutale 1000 RS 2023 pourra s’habiller d’un coloris gris ou rouge et s’affiche au tarif de 26 500 euros. La version RR quant à elle, est annoncée pour 33 400 euros. Elle sera proposée en rouge avec collecteurs d’échappement bronze ou en noir avec collecteurs d’échappement gris.