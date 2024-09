Comme chaque année en cette fin d’été, Ducati dévoile ses nouveaux millésimes, avec une catégorie et/ou un modèle présenté chaque semaine ! Et c’est la Ducati Multistrada V4 et ses déclinaisons V4 S et V4 Pike Peaks qui ouvrent le bal pour 2025.

A l’instar de la Ducati Panigale V4 2025, la face avant est plus agressive, avec un nouvel encadrement du double phare et un silencieux plus "net" de forme. Le moteur de 1158 cm3, passé aux normes Euro 5+, délivre toujours ses 170 ch à 10750 tr/min et ses 124 Nm de couple à 9000 tr/min.

Seul le système de désactivation des cylindres arrières a été revu. Il permet, selon les modes moteur, de réduire la consommation d’essence et les émissions polluantes de 6%, même en mouvement. A noter que le mode Enduro limite la puissance du V4 à 114ch, tandis qu’un nouveau mode "Wet" fait son apparition.

La partie cycle ne change pas. Déjà excellente sur le millésime 2024, elle le restera sur ce nouveau modèle grâce à ses suspensions Marzocchi réglables et son freinage Brembo 4 pistons. En revanche, coté électronique, d’importantes évolutions sont à noter, en témoignent l’apparition du système DVO (Ducati Vehicule Observer) pour une meilleure estimation et prise d’info par la centrale inertielle. De fait, l’ABS sur l’angle, l’antiwheeling (DWC) et le traction control (DTC) devraient gagner en précision et en efficacité. Le frein moteur (EBC) ajustable sur 3 niveaux répond toujours présent.

Ducati Multistrada V4 S 2025

Modèle "premium" oblige, la Multistrada V4 S est plus pointue électroniquement. En plus de toutes les améliorations du modèle standard, elle gagne des suspensions pilotées Marzocchi Skyhook DSS EVO avec détection des terrains accidentés (fonction prédictive), et un système d’auto-nivellement (ajustement automatique) selon la charge embarquée ; cette fonction permet de maintenir le même comportement dans toutes les configurations.

Les radars avant et arrière offrent un régulateur de vitesse adaptatives (ACC), une détection d’angle mort (BSD) et une alerte de collision frontale (FCW).

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2025

Résolument sportive (le mode moteur "Race Racing" et la livrée MotoGP ne font pas de doute !), la Multistrada V4 Pikes Peak hérite de l’ADN sportif de Ducati. La partie cycle est modifiée en conséquence : monobras oscillant, jantes forgées (17 pouces à l’avant) chaussées par des pneus Pirelli Diablo Rosso IV, silencieux Akrapovic en titane, bulle fumée et nombreuses pièces en carbone.

Mais ce n’est pas tout. Les suspensions sont signées Öhlins, et les reposes pieds sont réhaussés et reculés pour prendre les virages comme avec une sportive !

Disponibilités et prix

Les nouvelles Ducati Multistrada V4 2025 (21 290 euros - coloris rouge), V4 S 2025 (25 360 euros - coloris rouge, blanc, noir) et V4 Pikes Peaks 2025 (32 790 euros) poseront leurs roues dans les concessions en novembre 2024.