La Honda E-VO, première moto électrique de la marque, est réservée au marché asiatique. Mais en Europe, c’est plutôt le concept EV Fun qui nous concerne. Il fut présenté pour la première fois à l’EICMA 2024, aux cotés des grosses nouveautés que sont les CB1000 Hornet et GB350S. Preuve que Honda ne prend pas son futur segment électrique à la légère !

Après un premier teasing vidéo en aout dernier, la marque nous dévoile des images des premiers essais routiers. Hélas, la moto reste camouflée avant sa présentation officielle.

Les premières infos techniques ne changent pas. La Honda EV Fun sera d’une puissance équivalente à un roadster mid-size, que l’on imagine bridable en équivalent 125. La batterie (inamovible) pourra être rechargée rapidement grâce aux connecteurs auto de type CCS2.

Enfin, on apprend que l’EV Fun est le fruit d’un ingénieur de talent : Masatsugu Tanaka. Entre 1998 et 2006, il est responsable du développement dynamique des CBR600F, CBR600RR, CBR1000RR-R Fireblade et Gold Wing... rien que ça ! Plus tard, il supervise la conception des VFR800F, VFR1200F, VFR1200X CrossTourer, CRF1100L Africa Twin et plus récemment la NT1100.

A partir de 2022, il supervise le développement et les tests dynamiques du segment électrique Honda. Avec un tel parcours, l’EV Fun sera sans doute bien née.

Masatsugu Tanaka :