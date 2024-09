Après les CB500 Hornet et CB750 Hornet, Honda souhaite compléter sa gamme de frelons par un roadster de grosse cylindrée ! C’est en tout cas ce que laissait penser la présentation de la CB1000 Hornet l’année dernière à l’EICMA. Mais le constructeur reste silencieux depuis lors. Pas ou peu de nouvelles... jusqu’à maintenant, puisque des documents d’homologation viennent d’être publiés en Allemagne.

On apprend ainsi que deux CB1000 Hornet devraient voir la jour, une version standard et une version SP, toutes deux aux normes Euro5+. La version SP se distingue par un meilleur équipement, une meilleure partie cycle et par son 4 cylindres aux performances plus élevées (157,7 ch) que la version standard (152,3 ch). Autant dire que nouveau frelon musclé signé Honda devrait décoiffer les intégraux, surtout si les 100 Nm de couple sont maintenus sur la fiche technique finale.

Reste à savoir si, à l’instar de la Suzuki GSX-S 1000, cette nouvelle Hornet trouvera son public. Attendons le salon de Milan (EICMA) au mois d’octobre pour en savoir plus...

Honda CB1000 Hornet 2025 : les premières informations techniques

Moteur : quatre cylindres en ligne de 999 cm3, 16 soupapes, puissance maximale de 152 ch (112 kW) et couple maximal d’environ 110 Nm. 157 ch sur la version SP (116 kW).

Technologie embarquée : 3 modes de conduite, contrôle de traction, embrayage anti-dribble

Suspensions : Fourche Showa SFF-BP USD 41 mm, entièrement réglable, amortisseur Showa à l’arrière

Freinage : double disque à l’avant de 310 mm, étriers de frein radiaux 4 pistons Nissin

Pneus : 120/70-17 à l’avant, 180/55-17 à l’arrière,

Instrumentation : écran TFT de 5 pouces, connectivité smartphone