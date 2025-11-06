Kawasaki renouvelle sa ZX-10R pour 2026. Le gros quatre cylindre de 998 cm3 passe les normes Euro 5+ avec succès. Selon Kawa, le moteur est optimisé pour ne pas perdre en performances. Pour rappel, le millésime 2025 est cadencé par 203 ch à 13 200 tr/mn (213 ch avec Ram Air) et 114,9 Nm de couple à 11 400 tr/mn.

Le gros changement se situe coté look et aérodynamique. Des gros ailerons, greffés sur une face avant redessinée, offrent un appui supérieur de 25% à haute vitesse. Ceci impacte la géométrie, ajustée pour optimiser les passages en virages et la traction de la roue arrière.

Ce nouveau set-up est toujours associé à une partie cycle parée pour la piste, comprenant une fourche inversée Showa BFF et un amortisseur BFRC lite. Le freinage reste assuré par des étriers monoblocs Brembo M50 installés sur des disques de 330 mm. Quant à la ZX-10RR, déclinaison plus radicale, elle se distingue par son amortisseur Öhlins, ses bielles et pistons Pankl et ses durites de frein tressées.

Pour dompter la machine on retrouve une dotation techno de haute volée, composée de 4 modes de puissance (Sport, Road, Rain et Rider), d’un shifter KQS, d’un regulateur de vitesse, d’un ABS KIBS, d’un contrôle de traction S-KTRC, du launch control KLCM et du frein moteur KEBC. Au guidon, c’est un écran TFT de 5 pouces qui permet d’orchestrer l’attirail.

La Kawasaki ZX-10R 2026 débarquera en concession mi-2026, à un tarif inconnu pour l’instant.

Kawasaki ZX-10R 2026 : fiche technique

Moteur :

Type : 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide

Cylindrée : 998 cm3

Puissance : 203 ch (millésime 2025)

Couple : 114,9 Nm (millésime 2025)

Boîte : 6 rapports avec shifter de série

Transmission : par chaîne

Dimensions et poids :

Réservoir : 17 litres

Hauteur de selle : 835 mm

Longueur : 2 085 mm

Largeur : 750 mm

Partie cycle :

Train avant : Fourche téléhydraulique inversée BFF Ø 43 mm

Freinage avant : 2 disques Brembo 330 mm (monobloc M50), fixation radiale

Roue avant : 120 / 70 - 17 tubeless

Train arrière : Mono-amortisseur BFRC Lite

Freinage arrière : 1 disque 220 mm

Roue arrière : 190 / 55 - 17 tubeless

Equipement de série :

Ecran TFT 5 pouces, Contrôle de traction, ABS Cornering, aileron aérodynamiques, Aide au démarrage, connection Bluetooth, Centrale inertielle IMU, Contrôle de glisse, Régulateur de vitesse , Indicateur de vitesse engagée, Shifter

Disponibilité : mi 2026

Prix : NC