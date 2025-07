Face au contrôle technique moto (CT2RM), les motards restent mobilisés. Preuve en est avec la pétition déposée le 22 juillet sur le site de l’Assemblée nationale par Hélène G, membre de la FFMC 49. Une pétition citoyenne qui affiche plus de 24 000 signataires en une semaine. Comme le précise la FFMC, elle est "parmi les pétitions les plus signées sur la plateforme, preuve d’un rejet massif et persistant de cette mesure". On vous invite à rejoindre le mouvement en signant cette pétition en masse.

Des manifs aux clics : la resistance continue

Le CT2RM est l’un des combats majeurs de la FFMC depuis 25 ans. Depuis son adoption de force le 15 avril 2024, elle est vent debout sur tous les fronts : manifestations nationales, appel au boycott (accompagné du guide du boycotteur), opération "raconte moi ton CT", Tour de France des vaches à lait, rencontres avec les élus... les actions sont nombreuses. Raison de plus pour signer cette pétition qui arrive à point nommé pour ramener le sujet dans le débat citoyen, faire entendre nos voix et montrer que nos revendications ne faiblissent pas.

Comment se passe un contrôle technique moto ? Notre émission