En place depuis le 15 avril 2024, le contrôle technique moto (CT2RM) reste impopulaire chez les motards. Et pour cause : à l’appel de la FFMC, c’est 60 000 motos qui se sont réunies partout en France en protestation contre la mesure. Toujours dans cette dynamique, la FFMC lance 3 actions : l’appel au boycott du CT2RM avec l’opération "balance ton centre", le "Tour de France des Vaches à Lait" en vigueur jusqu’au 29 juin et l’opération "Raconte-moi ton CT". Car oui, certains motards, par obligation ou par choix, ont passé leurs motos au contrôle technique. Alors, est-ce le festival des contre-visites ?

Moins de 10% de contre-visites chez Motovision

Motovision, la nouvelle branche moto d’Autovision (voir notre émission), vient de publier ses chiffres après 2 mois et 50 000 contrôles. Le bilan est clair, avec moins de 10% de contre-visites, parfois sans rapport avec la sécurité. Sachant que seules les motos commercialisées avant 2017 sont concernées par ces chiffres, il y a de quoi être confiant suite à cette première tendance. Bernard Bourrier, PDG de Motovision, explique que « les premiers constats du contrôle technique sur les deux-roues montrent que, conscients certainement de leur exposition aux dangers de la route, les motards entretiennent plutôt bien leur véhicule ». À titre d’exemple, le contrôle technique automobile, en place depuis 30 ans, c’est 19% de contre-visites...

Autre chiffre frappant, le pourcentage de contre-visites chez les voitures sans permis, oscillant entre 30 à 40% ! De quoi souligner, une fois de plus, l’importance de ne pas mélanger les véhicules. Non, une voiturette, bien qu’elle soit classée en catégorie L, n’a rien à voir avec un deux-roues motorisé !

L’entretien d’une moto est vital

On l’a toujours martelé sans faiblir : les motards entretiennent leur moto, car c’est leur vie dont il est question. Pneus lisses ? Suspensions en berne ? Éclairage défaillant ? Freinage inefficace ? C’est un risque sérieux pour qui oserait braver ces défauts. Et les motards le savent bien. Pour rappel, le défaut technique d’un 2RM ne représente que 0.3% des causes d’accidents. Quant à l’état des routes et l’absence de doubles glissières de sécurité, c’est une autre histoire...

Dans tous les cas, si vous avez du passer votre contrôle technique moto, on compte sur vous pour transmettre votre témoignage à la FFMC !