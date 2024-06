Après une manifestation nationale contre le contrôle technique moto ayant fédéré plus de 60 000 motards, et en parallèle des opérations "Balance ton centre" et "Raconte-moi ton CT", la FFMC lance le "Tour de France des Vaches à Lait", en référence à l’exploitation intensive des vaches laitières dans une logique de rentabilité industrielle.

Sous forme d’une manifestation longue durée avec étapes, ce tour de France d’un autre genre et ouvert à tous s’organise du 3 au 29 juin 2024. L’objectif est, une nouvelle fois, de dénoncer l’inutilité du contrôle technique moto.

Un racket de plus qui ne prend pas en compte les solutions proposées par la FFMC pour répondre aux problématiques des usagers 2RM, à savoir la réfection des routes, la mise en place d’infrastructures adaptées et d’autres mesures plus pertinentes pour améliorer la sécurité et la performance environnementale des deux roues motorisés : homologation des boitiers e85, prime à la conversion, port d’équipement adaptés ou meilleure formation de tous les usagers de la route.

Le départ est donc donné dès aujourd’hui à Evreux, dans l’Eure (Normandie). Le périple traversera plus de 60 départements, et passera, sous forme de relais, par des lieux symboliques de la cause motarde. Il se terminera le 29 juin à Paris. Pour suivre ou rejoindre la manoeuvre, consultez le tableau récapitulatif des étapes du Tour de France des Vaches à Lait disponible ici en fin d’article, et mis à jour régulièrement. Et pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’antenne FFMC de votre région !