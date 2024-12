Rappelez-vous, le week-end du 13 avril 2024, des milliers de motards se sont réunis partout en France pour protester contre le contrôle technique moto, juste avant sa mise en oeuvre, le 15 avril. En réponse à cette mesure inutile et couteuse, la FFMC a appelé les motards au boycott (voir le guide du boycotteur). Un bras de fer qui semble aujourd’hui porter ses fruits...

80% des motos n’ont pas passé le contrôle technique

Le parc des motos et scooters en France représente 2,3 millions de véhicules. Tous sont dans l’obligation de passer leur contrôle technique. Mais les derniers chiffres prouvent l’impopularité de la mesure : seulement 500 000 motos ont été présentées (avec moins de 10% de contre-visites), soit seulement 20% du parc… Oui, c’est un bide ! Et un message fort d’une opposition majoritaire.

Sachant qu’avec un durcissement du contrôle technique moto en 2025, ces centres devront investir dans du nouveau matériel (sonomètre...) et dans la formation des contrôleurs à ces outils. Raison de plus pour ne rien lâcher : plus il y aura boycott, plus il y aura de pression sur la mesure, plus la rentabilité sera incertaine pour les centres de contrôle, et plus nous aurons des chances de renverser la tendance. A suivre !