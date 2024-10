La circulation interfiles (CIF) bientôt officialisée dans le code de la route ? Après un premier bilan en demi teinte en 2021, l’expérimentation avait été prolongée jusqu’en septembre 2024. Au regard des résultats dévoilés après trois ans d’expérimentation supplémentaires sur 9 894 km, ce serait une possibilité !

Le bilan du CEREMA*, présenté au colloque Cosmos (la FFMC y était !) sur la prévention du risque routier des motocycles, est clair : on y constate une accidentalité rarement mortelle (entre 1 et 6 décès par an). Les règles de la pratique de la CIF sont acceptées, mieux respectées grâce à l’expérimentation et aux formations qui en découlent. Toutefois, ces règles ne sont pas acquises par une majorité de motards (vitesse excessive en interfiles) et automobilistes (attention et visibilité).

Le bilan souligne l’importance des enjeux (comportement, visibilité) pour la sécurité des 2RM, et des opérations de communication, de formation, de sensibilisation et de contrôles pour rappeler les bonnes pratiques de la CIF qui, quand elles ne sont pas respectées, sont sources d’accidents.

La circulation interfiles reste une évidence pour les motards qui l’expérimentent depuis "toujours", mais pas forcément de la meilleure façon. De fait, ce bilan valide les premières conditions pour encadrer cette pratique, indispensable pour la sécurité des usagers 2RM. Dans ce contexte, la décision de la mairie de Paris d’abaisser la limite de vitesse à 50 km/h sur le périphérique entre en dissonance avec l’expérimentation de la CIF...

Périphérique parisien à 50 km/h : la CIF en déroute

En effet, la CIF est autorisée et expérimentée sur des axes limités à 70 km/h minimum. Or, avec une limitation à 50 km/h, la CIF serait interdite d’office sur le périphérique parisien. Une source d’accidentalité supplémentaire pour les usagers 2RM, qui fait écho au cauchemar de la voie réservée aux JO 2024.

Hélas, sans aucune concertation, la mairie de Paris persiste et signe : le périphérique parisien est désormais limité à 50 km/h depuis le 1er octobre. Passons sur l’intérêt limité d’une telle mesure, qui n’aura sans doute pas ou peu d’influence sur le bruit, la pollution et la santé publique. Quid de la circulation interfiles pour les motos et scooters sur la rocade francilienne ?

La FFMC pose donc la question d’inclure, dans un potentiel projet de décret, la CIF sur les voies à chaussées séparées, disposant de plusieurs voies de circulation, et limitées à 50 km/h. Dans l’attente, la Direction de la Sécurité Routière a adopté un décret qui prolonge l’expérimentation "CIF", et donc l’autorisation de la pratiquer dans les 21 départements concernés jusqu’au 31 décembre 2024.

*Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement