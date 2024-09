L’indispensable circulation interfiles (CIF) des motos et scooters continuera d’être expérimentée encore quelques mois. Lancée en août 2021 pour 2 ans, puis prolongée jusqu’au 14 septembre dans le cadre des JO 2024, elle est de nouveau prorogée au 31 décembre 2024 par un nouvel arrêté au journal officiel. De quoi patienter avant sa légalisation ?

Alors certes, cela peut sembler être une arlésienne pour les motards, qui, comme on le lit souvent sur nos réseaux, "expérimentent la CIF depuis toujours". Mais ce délai supplémentaire semble indispensable - après un climat politique mouvementé sans ministre signataire - pour finaliser le rapport d’évaluation du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).

A noter que l’arrêté modifie seulement la date de fin d’expérimentation. Les règles de pratique de la CIF restent identiques.

Rappel des règles de la circulation interfiles (CIF)

La pratique est autorisée sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h ; La circulation entre les files de véhicules à l’arrêt ou roulant à une vitesse très réduite se pratique sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée ; L’espace latéral entre les véhicules circulant sur les deux voies les plus à gauche d’une chaussée doit être suffisant ; La circulation inter-files se pratique à une vitesse de 50 km/h au maximum, avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules ; Aucune des voies de circulation sur la chaussée n’est en travaux ou couverte de neige ou de verglas ; Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ; Les deux ou trois-roues motorisés ne doivent pas forcer le passage ; Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ; Lorsque le trafic se fluidifie et que les véhicules circulent à plus de 50 km/h sur au moins une des deux files, les deux ou trois-roues motorisés doivent reprendre leur place dans les voies.

Les 21 départements concernés par la CIF