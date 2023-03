D’abord considérée comme une simple marque chinoise de modèles 125 cm3, Brixton s’est ensuite distingué avec de plus grosses cylindrées. Des 250 et 500 cm3 en premier lieu (voir notre essai de la Brixton 500 Crossfire), puis avec une 1200 cm3 l’année dernière : la Cromwell, une "Bonneville-like" que nous avons d’ailleurs essayée et comparée à sa source d’inspiration, la Triumph T120 (voir le Moto Magazine n°393).

Outre l’annonce d’une déclinaison scrambler rebaptisée "Cromwell 1200 X", la firme propose désormais un large choix d’équipements et accessoires pour parfaire sa machine : saute-vent, guidon scrambler, sacoches avec supports, crash bars et grille de phare.

Brixton Cromwell Felsberg FT 125 et 250 2023

Brixton dévoile aussi les nouvelles versions de ses Felsberg FT 125 et 250, passées à la moulinette du flat-track : nouvel échappement, plaque latérale numérotée, capot de selle amovible et pads en caoutchouc sur les flancs de réservoir.

Brixton Layback 2024

Changement de dimension vers la mobilité urbaine et estivale. La layback est un petit cyclo électrique, le premier du constructeur. La machine se pare d’un look californien sans carénages, d’un cadre tubulaire et d’un bloc batteries installé très bas pour une stabilité optimale.

Brixton Storr 500 2024

Avec la Storr (nom de l’île de Skye en Écosse), soit la vraie nouveauté moto signée Brixton à venir, on passe au trail aventurier façon Husqvarna Norden 901. A l’instar de la Honda CB500X dérivée de la CB500F, le "roc indestructible" dixit la marque, est basé sur sa 500 Crossfire et son bicylindre de 500 cm3 (47,5 ch et 43 Nm de couple). D’abord annoncée comme un concept-bike à l’EICMA 2022, la moto est officialisée pour 2024.