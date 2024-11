Renouvelées pour 2025, les F 900 et F 800 GS sont mises en conformité avec les normes antipollution Euro 5+. Il en va donc de même pour les nouvelles F 900 R (roadster) et F 900 XR (routière), qui partagent la même motorisation : un bicylindre de 895 cm3 développant 105 ch et 93 Nm de couple (95 ch et 70 Nm en version A2).

BMW en profite pour leur apporter une cure de jouvence, ou plutôt un petit régime : les nouvelles jantes et la nouvelle batterie allègent les deux machines de 2,6 kg, ce qui donne environ, avec les pleins, 208 kg pour la F 900 R (13 litres) et 216 kg pour la F 900 XR (15,5 litres). Ces nouvelles specs, combinées à une nouvelle fourche inversée réglable de 43 mm, devraient faire gagner aux motos en vivacité et précision.

L’équipement de série monte en gamme

BMW apporte aussi un peu de sex appeal techno à ses deux motos, en y greffant des nouveaux équipements de série : contrôle de traction, ABS sur l’angle et gestion frein moteur (Dynamic Brake Control) font parties des dotations livrées d’office avec les nouvelles F 900 R et XR 2025.

La position de conduite, un poil basculée vers l’avant, est revue sur la F 900 R, tandis que la F 900 XR gagne des poignées chauffantes, un éclairage "Pro", un port USB-C et des protèges mains de série. Les deux engins reçoivent également un nouveau support de plaque avec clignotants intégrés.

Disponibles à la commande, les F 900 R (9 500 euros) et F 900 XR (12 200 euros) 2025 sont déclinées en plusieurs coloris : rouge, noir, bleu et tricolore BMW.